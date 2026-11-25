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اختراق سيبراني يستهدف 3 وكالات استخبارات أميركية
دوليات
2026-11-25 | 03:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
40 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
كشفت صحيفة "
نيويورك
تايمز" عن تعرض أنظمة تابعة لثلاث وكالات استخبارات أميركية لاختراق سيبراني، أدى إلى كشف معلومات غير سرية، وسط شبهات بشأن استخدام أداة اختراق تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
، طورها مهندس صيني.
وبحسب الصحيفة، شمل الاختراق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ووكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية، ومكتب
مدير الاستخبارات الوطنية
، واستهدف نظاماً لتحليل المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر، يُستخدم لرصد المؤشرات من خلال البيانات التجارية ومنشورات منصات التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الاصطناعية والمحتوى المتاح على الإنترنت.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن البيانات المصنفة سرية لم تتعرض للاختراق، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تمكنت من احتواء المشكلة.
وتتركز الشبهات حول أداة تُعرف باسم "أرتكس"، أطلقها مهندس صيني في وقت سابق من العام الجاري، وأُتيحت للاستخدام العام في تموز الماضي، وصُممت أساساً لمساعدة المؤسسات على تعزيز دفاعاتها الإلكترونية، قبل أن تتحول إلى وسيلة يستخدمها قراصنة في تنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت شركات ومؤسسات في دول عدة، بينها
اليابان
وكوريا الجنوبية.
وقال مصدران مطلعان للصحيفة إن المحققين لم يتمكنوا من تحديد الجهة المسؤولة عن الاختراق، لكن بعض المؤشرات الأولية، ومنها استخدام أداة "أرتكس"، ترجح احتمال تورط
الصين
، في ظل اتهامات غربية متكررة لأجهزة الاستخبارات الصينية باستهداف مؤسسات حكومية وشركات أميركية، وهي اتهامات تنفيها بكين.
وتكمن خطورة النظام المستهدف في اعتماده على تحليل كميات كبيرة من المعلومات مفتوحة المصدر، بعضها متاح للجمهور، فيما يأتي جزء آخر من قواعد بيانات تجارية متخصصة، إذ يمكن أن تكشف هذه البيانات، عند جمعها وتحليلها مع مصادر أخرى، تفاصيل دقيقة تستخدمها وكالات الاستخبارات في إعداد تقديراتها وتحليلاتها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مكتب مدير
الاستخبارات الوطنية
أن الاختراق لم يؤثر في القدرات الحيوية للمكتب، فيما رفضت وكالة الاستخبارات المركزية التعليق، ولم ترد وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية على طلب للتعليق.
وتزامنت الحادثة مع مشكلات تقنية واختراقات أخرى شهدتها مؤسسات أميركية خلال الأيام الأخيرة، بينها عطل استمر عدة أيام في الشبكة الداخلية السرية لوكالة
الأمن القومي
، أكدت مسؤولون وشركات أنه لم يكن ناجماً عن هجوم إلكتروني، فضلاً عن حادث سيبراني في
وزارة الزراعة
أدى إلى توقف بعض تطبيقاتها الداخلية.
كما يحقق
مكتب التحقيقات الفيدرالي
في اختراق استهدف
المركز الوطني
لمعلومات الجريمة، وهي قاعدة بيانات تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية لتبادل المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم جنائياً.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المؤسسات الحكومية مع توسع استخدام أدوات
الذكاء الاصطناعي
في اكتشاف الثغرات واستغلالها، وما تثيره من مخاوف بشأن إمكانية تحويل الأنظمة التي تتعامل مع المعلومات غير السرية إلى مداخل للوصول إلى بيانات أكثر حساسية.
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