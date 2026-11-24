أصدرت ، الأربعاء، تحذيراً يخص منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الأمريكية، "نحذر مواطنينا في الشرق الأوسط من تهديد متزايد بهجمات يشنها الحوثيون".

كما حذرت من "إلغاءات محتملة للرحلات وإغلاق المجال الجوي بمنطقة الشرق الأوسط".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.