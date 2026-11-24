استهدفت هجمات، فجر الأربعاء، ميناء في .

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، "هجمات على ميناء ، وثلاث غارات على مديرية حرف في عمران".

الى ذلك، دعا المتحدث العسكري للحوثيين، الى إخلاء الموانئ على البحر الأحمر وإخراج السفن منها فورا.