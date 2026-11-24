وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن موعد الجولة المقبلة من المحادثات لم يُحدد بعد، معرباً عن تحفظ إزاء توسيع المفاوضات لتشمل الأوروبيين، في ظل عدم وضوح القيمة التي يمكن أن تضيفها مشاركتهم إلى مسار التسوية.وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين يصرون على صيغة رباعية الأطراف، إلا أن لا تعرف حتى الآن طبيعة المساهمة الإضافية التي يمكن أن يقدمها الأوروبيون لإنهاء الحرب.وتأتي التصريحات بعد القمة التي جمعت وترامب وشي في يوم 19 تشرين الثاني الحالي، وكذلك عقب اجتماع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في مع الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين، لبحث سبل إنهاء الحرب، بمشاركة هاتفياً.