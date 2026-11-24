ووفقا لبيانات الوزارة، تم تسجيل 15 حالة وفاة بسبب المرض، منها 5 حالات منذ شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1790 حالة منذ بداية العام.وأشارت إلى أن الإصابات قفزت في أكتوبر الماضي إلى 272 حالة، بزيادة تفوق 8 أضعاف المعدل الشهري الطبيعي الذي يتراوح بين 30 و50 حالة.وحملت الوزارة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا الإنذار الوبائي، عازية ذلك إلى الحصار والقيود المفروضة، ومنع إدخال الأدوية الذي أسهم في انتشار الالتهاب الوبائي.وطالبت بتأمين إمدادات الوقود وتكثيف إدخال مواد التعقيم إلى القطاع، كما دعت العالمية واليونيسف والجهات المعنية إلى تفعيل خطة استجابة طارئة للإنذار الوبائي.