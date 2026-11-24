وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة، التي فرضتها ، استهدفت نحو 24 شركة صرافة وشركة واجهة، إلى جانب شخصيات رئيسية، بينها جهات مقرها الإمارات وتركيا وهونغ كونغ، متهمة إياها بتسهيل استمرار التجارة الخارجية الإيرانية والالتفاف على القيود الأمريكية.وفي بيان مواز، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم (FinCEN) رصد أنشطة مالية بقيمة 14.7 مليار دولار، بين يناير 2025 وأغسطس 2026، يحتمل ارتباطها بالنظام المصرفي الإيراني غير الرسمي، استنادا إلى بيانات قدمتها مؤسسات مالية أمريكية.وقال سكوت بيسنت: "الاقتصاد الإيراني غارق في الأزمة، وقادته في حالة ذعر"، مضيفا: "النظام المصرفي غير الرسمي الإيراني هو شريان الحياة المالي الأخير لنظام مفلس". وتوعد بمواصلة تفكيك هذه الشبكات "حتى نتمكن من القضاء على رأس ".ووفقا للوزارة، يشرف على تلك المنظومة، التي تعتمد على عشرات مكاتب الصرافة داخل وشركات "الراهبر" التابعة للمصارف، لإدارة شبكات مالية لصالح عملاء إيرانيين عبر شركات واجهة في الخارج.وتقول الوزارة إن مليارات الدولارات تمر بهذه الطريقة عبر النظام المالي الدولي لدعم ما تبقى من التجارة الخارجية لطهران.وشملت العقوبات الجديدة مركز تبادل العملات والذهب الإيراني، الذي قالت إنه ينسق تدفقات النقد الأجنبي بين المصدرين والمستوردين، ويسهل معاملات بالروبل الروسي واليوان الصيني دون الاعتماد على الدولار.وأظهر تحليل شبكة مكافحة الجرائم المالية تراجعا في حجم الأنشطة المصرفية غير الرسمية المحتملة خلال الفترة المشمولة بالمراجعة، وهو ما اعتبرته الشبكة مؤشرا محتملا على تعطيل جزئي لقدرة إيران على تشغيل تلك القنوات.ومع ذلك، أكد التقرير استمرار ترابط الشبكات، خصوصا عبر الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، من خلال شركات تعمل في قطاعات النفط والشحن والاستثمار.وحدد التقرير تحويلات بنحو 2.6 مليار دولار من بنوك في البر الرئيسي الصيني إلى بنوك في الإمارات، باعتبارها أبرز مسارات التدفقات المالية المرصودة.وسبقت العقوبات الجديدة إجراءات أمريكية في 20 استهدفت أفرادا اتهمتهم بإدارة عائدات النفط الإيراني في الخارج.وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي أن تدرس إجراءات لمواجهة الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، دون أن يكون تصريحه ردا مباشرا على حزمة العقوبات الجديدة.