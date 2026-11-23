أعلنت الأمريكية، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وقالت الخزانة الأمريكية، "العقوبات الجديدة المرتبطة بإيران تستهدف عشرات الأشخاص والكيانات". وأضافت "أدرجنا 8 أفراد و22 كيانا في والإمارات وتركيا وهونغ ضمن العقوبات المرتبطة بإيران". وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.