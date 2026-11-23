أشار وزير الخارجية الروسي خلال لقائه البطريرك يوحنا العاشر بطريرك وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في إلى أن الوضع في مقلق للغاية، ولا يتجه نحو الأفضل.









ولفت إلى أنه "من المهم جدا لروسيا الحفاظ على بنية وعدم تقويض التوازن الدقيق جدا بين المكونات السكانية الثلاثة الرئيسية".

وقال: "أعمال الجيش الإسرائيلي مستمرة وتفاقم خطر نشوب مواجهة عسكرية أخرى، وهو أمر نسعى جاهدين لتجنبه بأي ثمن".ولفت إلى أنه "من المهم جدا لروسيا الحفاظ على بنية وعدم تقويض التوازن الدقيق جدا بين المكونات السكانية الثلاثة الرئيسية".