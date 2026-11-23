وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 17 جندياً إضافياً شاركوا في الحرب انتحروا بعد تسريحهم من الخدمة، فيما سجلت 5 حالات بين أفراد الشرطة الإسرائيلية، و6 حالات أخرى بين متلقّي العلاج لدى في .وأظهرت البيانات ارتفاع حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي من 7 حالات خلال الفترة الممتدة منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى نهاية العام، إلى 21 حالة في عام 2024، و22 حالة في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 12 حالة سنوياً خلال العقد السابق للحرب.وأشارت الصحيفة إلى استمرار ارتفاع الحالات خلال العام الحالي، رغم تراجع أعداد المجندين، ما أثار مخاوف بشأن الضغوط النفسية المتراكمة على العسكريين جراء الحرب والعمليات العسكرية المتواصلة.وقال رئيس مركز أبحاث الانتحار والألم النفسي في جامعة ، ليفي بلز، إن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في ما يتعلق بمعدلات الانتحار، محذراً من أن الجنود، ولا سيما جنود الاحتياط، يمثلون فئة معرضة للمخاطر النفسية.ونقل التقرير شهادات لجنود تحدثوا عن تراجع حضور ضباط النفسية في الميدان، وتقليص أيام الدعم النفسي المخصصة لجنود الاحتياط، فضلاً عن منع بعض القادة جنوداً من الحصول على العلاج بسبب نقص القوى البشرية.في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي تراجع وجود ضباط الصحة النفسية، مؤكداً أن المنظومة تتوسع وأنه يخصص موارد للوقاية والعلاج، مشيراً إلى إجراء تحقيق في كل حالة وفاة ومراجعة ملابساتها.