وذكرت الشرطة في بيان أن إطلاق النار وقع نحو الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، وكان نحو 150 شخصا يحضرون الحفل. وأضافت أن عددا غير محدد من المشتبه بهم أطلقوا النار على الحشد، ولم يُعلن عن توقيف أحد حتى الآن.وبحسب البيان، أصيب رجل عمره 26 عاما في وخضع لعملية جراحية، لكنه لا يزال في حالة حرجة. وخضع مصابان آخران، عمرهما 19 و22 عاما، لتدخل جراحي، فيما أُصيب 6 آخرون بجروح طفيفة.وقالت السلطات إنها تعتقد أن الحادث "قد يكون مرتبطا بعصابات"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية. وأوضحت أن الحفل أُقيم في بلدة يقطنها نحو ثلاثة آلاف نسمة، وشارك فيه فنانون من ولايات مجاورة.وأكدت الشرطة أنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة الجمهور في الوقت الحالي.ولم ترد على استفسارات أرسلتها وكالة أسوشيتد برس بالبريد الإلكتروني لطلب المزيد من التفاصيل.