أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد، عن مقتل أربعة أطفال مع إصابات جراء انفجار لغم أرضي بريف إدلب.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية": "مقتل 4 أطفال وإصابة اثنين جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب أثناء عودتهم من رعي الأغنام". وأضافت القناة: "استجابت فرق الدفاع المدني للحادثة فيما نقل الأهالي جثامين الأطفال الأربعة والطفلين المصابين إلى مشفى حماة الوطني".