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مقتل أربعة أطفال جراء انفجار لغم في سوريا
دوليات
2026-11-22 | 14:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
44 شوهد
أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد، عن مقتل أربعة أطفال مع إصابات جراء انفجار لغم أرضي بريف إدلب.
وذكرت قناة "الإخبارية السورية": "مقتل 4 أطفال وإصابة اثنين جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب أثناء عودتهم من رعي الأغنام".
وأضافت القناة: "استجابت فرق الدفاع المدني للحادثة فيما نقل الأهالي جثامين الأطفال الأربعة والطفلين المصابين إلى مشفى حماة الوطني".
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