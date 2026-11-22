وكتب ، اليوم الأحد، على منصته "تروث سوشيال": "الحدود المفتوحة تدمر الدول! وكانت قريبة جدا من أن تصبح واحدة منها قبل أن آتي أنا!".وسبق لترامب أن انتقد مرارا سياسات الهجرة التي وصفها بالمتساهلة في عدد من الدول، بينها دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة، محذرا من تداعياتها على الأمن والاستقرار.ومنذ عودته إلى في يناير 2025، اتخذ ترامب سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة، بدأها بإعلان حالة الطوارئ على الحدود مع ، متعهدا بتنفيذ أكبر عملية لترحيل المهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة.وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب خصومه السياسيين، الذين اتهموا إدارته باتباع أساليب مفرطة في التشدد وتجاوز صلاحياتها في مكافحة الهجرة غير النظامية.