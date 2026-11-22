ووفقا للتحقيق، بدأ منذ عام 2018 إنتاج أفلام إباحية وشارك في تصويرها تحت الاسم المستعار "هانس"، فيما طرح اثنان من هذه الأفلام عامي 2025 و2026، بعد توليه منصبه في البلدية عام 2024.وأوضح إريكسون أن آخر ارتباط له بصناعة الأفلام الإباحية كان عام 2022، مؤكدا أنه لم يكن يملك أي سلطة للتحكم في مواعيد طرح الأفلام التي شارك في إنتاجها أو تصويرها.وكانت السلطات المحلية قد أوقفت إريكسون عن العمل في البداية، قبل أن تعيده إلى منصبه بعد نحو أسبوع، مع تجريده من صلاحيات إدارة الموظفين والشؤون المالية والميزانية.لكن السلطات قررت لاحقا إنهاء خدماته نهائيا، مع منحه تعويضا يعادل راتبه عن سبعة أشهر.وفي تطور لاحق، نقلت صحيفة "نورلاندسكا سوشيالدموكراتن" ، في 17 ، عن خبير هيتالا، تقديره أن البلدية لم تكن مضطرة إلى دفع تعويض إنهاء الخدمة لإريكسون، ما أثار تساؤلات حول مبررات صرف المبلغ.ويأتي هذا التقييم بعد قرار إنهاء خدمات هذا المسؤول المحلي، دون أن يشير التقرير المتاح إلى صدور قرار قضائي بشأن قانونية التعويض.