وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن التحقيقات مستمرة لكشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، وتعقّب بقية المتورطين، ومنع استخدام الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، وفق ما أوردته السورية.وتأتي العملية بعد ضبط شحنة أسلحة أخرى كانت معدّة للتهريب إلى يوم الجمعة الماضي، فيما أحبطت السلطات السورية في 8 آب الماضي محاولة مماثلة بمحافظة طرطوس، أسفرت عن ضبط بنادق آلية وقذائف «آر بي جي» ومخازن أسلحة وكميات من الذخائر.