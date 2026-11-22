المتحدث باسم ، اللواء ، أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون ‌باتجاه في المملكة.ولم يحدد اللواء المواقع التي كانت جماعة الحوثي تحاول استهدافها، لكن الدفاع المدني السعودي أعلن صدور تنبيه من "المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ " بوجود خطر في ، قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر.وتضم السواحل ‌الغربية ⁠للمملكة بنية تحتية حيوية للطاقة، من بينها ⁠محطة ‌ينبع الجنوبية، ⁠وهي منشأة رئيسية لتصدير ⁠النفط الخام مرتبطة بخط ⁠أنابيب شرق-غرب، ومصفاة جازان في أقصى البلاد.وفي ، أطلقت تنبيهين منفصلين، بوجود خطر، داعية إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.وقالت الوزارة في منشور لها، إنه جراء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم" جرى استهداف منشأة صناعية مدنية، ونتج عن ذلك نشوب حريق بالموقع، وباشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة عليه، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون أي إصابات بشرية.وقالت "قوة دفاع البحرين" إن دفاعاتها الجوية اعترضت عددا من ⁠الهجمات الجوية الإيرانية.‌وأضافت أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض تسببت في ⁠أضرار مادية دون وقوع إصابات، وأن تواصل "نهجها العدائي ⁠الممنهج" تجاه مملكة البحرين.