وكانت لوسي، الليدي داف غوردون، ترتدي خاتماً بفص ألماس منفرد حين غرقت السفينة في رحلتها الأولى يوم 15 أبريل 1912، في أودت بحياة نحو 1500 شخص. وكان الخاتم قطعة المجوهرات الوحيدة ذات القيمة المعنوية الكبيرة التي نجت معها. وأطلق عليه أفراد العائلة اسم "خاتم تيتانيك"، ويُعتقد أنه كان خاتم خطوبتها.وباعه أحد أحفادها المباشرين، بعدما آل الخاتم إلى حفيدها جون، الإيرل الثالث لهالسبري، وهو من النبلاء البريطانيين الذين لهم مقعد في البرلمان وعالم أيضا. وظل الخاتم بعد وفاته ضمن مقتنيات العائلة التي اعتزت به على مر السنين. وعرض في مزاد نظمته دار " ألدريدج آند سان" في بلدة ديفايزز بمقاطعة ويلتشير ، يوم السبت.وقد سافرت الليدي داف غوردون، وهي مصممة أزياء مشهورة، على متن "تيتانيك" مع زوجها السير كوزمو في الدرجة الأولى. ونجا الاثنان مع سكرتيرتها لورا ميبل فرانكاتيلي في قارب النجاة رقم 1، الذي أُنزل وعليه 12 شخصاً رغم أن سعته 40، ما أثار لاحقا.وكانت الدار نفسها قد باعت في أبريل الماضي سترة نجاة ارتدتها فرانكاتيلي مقابل 670 ألف جنيه إسترليني (906 آلاف دولار)، أي ما يقارب ضعف التقدير المسبق. ويبقى الرقم القياسي لقطعة تتعلق بالسفينة 1.56 مليون جنيه إسترليني دُفعت في 2024 مقابل ساعة جيب ذهبية أُهديت إلى قبطان السفينة "كارباثيا"، التي أنقذت نحو 700 ناجٍ.