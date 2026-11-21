أعلنت البحرينية، مساء السبت، استهداف منشأة صناعية مدنية جراء ما وصفته بـ"العدوان الإيراني الآثم"، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون إصابات.

وقالت الوزارة إن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.



وكانت الداخلية البحرينية قد نبهت، في وقت سابق، إلى وجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة.