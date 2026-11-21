، السبت، أن وفدا قطريا زار مساء الجمعة.

ولفت آبادي الى أن الوفد أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين استمرت ساعتين، وفق .

وتأتي الزيارة في إطار اتصالات دبلوماسية متواصلة تقودها قطر للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التوصل إلى اتفاق.



وفي مقابلة نشرتها وكالة تسنيم السبت، أكد استمرار تبادل الرسائل والمقترحات مع عبر الوسيطين والباكستاني، مشددا على أن هذه الاتصالات تجري تحت إشراف الجهات المعنية في .



وأوضح عراقجي أن لقاءات المسؤولين الإيرانيين بالوفود القطرية ليست سرية، وأن بلاده لا ترى حاليا ضرورة لتغيير قنوات الوساطة القائمة أو إضافة وسطاء جدد.



وفي تطور متصل، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الجمعة، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتمعا في برلين، الخميس، برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ومبعوثه علي الثوادي، لبحث جهود الوساطة بين واشنطن وطهران.



وكان عراقجي قد أكد أن بلاده تسعى إلى اتفاق دبلوماسي يضمن عدم تجدد الحرب، لكنها تريد ضمانات تثبت جدية واشنطن في المفاوضات، فيما قال الرئيس الأمريكي ، الجمعة، إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تقبل بالشروط التي يراها مناسبة.