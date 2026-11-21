وقال الجيش الإيراني، انه "أطلقنا صاروخا للدفاع الجوي ألحق أضرارا بمقاتلة أمريكية من طراز فوق مياه أمس".وأضاف، أن "المقاتلة الأمريكية المستهدفة هبطت اضطراريا في أحد المطارات القريبة بالمنطقة".