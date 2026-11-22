وقال أسدي إنه لا يمتلك صلاحية إصدار فتوى بشأن الحكم الشرعي لصناعة السلاح النووي، باعتباره ليس مجتهداً، مؤكداً أن تحديد الحكم يعود إلى علماء الدين والمجتهدين.وأوضح أن الأحكام الفقهية قد تختلف باختلاف اجتهادات الفقهاء، إذ قد يرى أحدهم أن فعلاً معيناً واجب، فيما يعتبره آخر مستحباً أو يصدر بشأنه حكماً مختلفاً، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين لتحديد الحكم الشرعي.تأتي التصريحات وسط تصاعد النقاش داخل بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما استندت لسنوات إلى فتوى المرشد الإيراني الراحل بتحريم إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها، والتي شكلت أحد المرتكزات الدينية في نفي سعيها لتصنيع قنبلة نووية.وتزامن هذا النقاش مع تداعيات الحرب الأخيرة والضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، واغتيال وعدد من كبار المسؤولين، ما أعاد طرح مراجعة العقيدة النووية داخل أوساط سياسية وعسكرية متشددة مقربة من ، وسط دعوات للانتقال من سياسة امتلاك القدرة على الاقتراب من إنتاج السلاح النووي إلى تصنيعه باعتباره وسيلة للردع ومنع تكرار الهجمات.