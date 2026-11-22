ولم يُحسم بعد الموقع النهائي للمركز بين وإقليم ، فيما يُتوقع أن يمتد نطاق عمله إلى ولبنان وسوريا، بهدف التعاون مع حكومات هذه الدول في توقيف المتورطين وتسليمهم إلى السلطات .وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية سويدية أوسع لتعقب المطلوبين دولياً، بالتزامن مع خطط لافتتاح مراكز شرطة مماثلة في وأربع دول أخرى، بعد تسليم أحد المشتبه بهم من دولة أفريقية إلى السويد الأسبوع الماضي.تأتي هذه التحركات في ظل تجدد نشاط العصابات الإجرامية في السويد، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت التغيير الحكومي، إذ شهدت البلاد خلال السنوات الماضية تصاعداً في جرائم القتل وإطلاق النار والتفجيرات وتهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن استهداف عائلات خصوم زعماء العصابات.وفرضت الحكومة السويدية إجراءات مشددة، ومنحت الشرطة صلاحيات واسعة لملاحقة أفراد العصابات وتوقيفهم، مع تشديد القوانين والعقوبات، وسط تزايد انخراط الشباب في تلك الشبكات وما تشكله من تهديد للأمن الداخلي.وتشير المعطيات إلى أن عدداً من قادة هذه الشبكات يحملون الجنسية العراقية، من العرب والكورد، ومن أبرزهم راوا مجيد، زعيم عصابة «فوكستروت»، الذي يُقال إنه يقيم في ، وسط امتناع عن التعاون مع ستوكهولم بشأن تسليمه.وبحسب الإحصاءات الرسمية السويدية، قُتل 366 شخصاً منذ عام 2018 جراء عنف العصابات، وسُجلت 2532 حادثة إطلاق نار، فضلاً عن 382 هجوماً باستخدام المتفجرات منذ عام 2023.