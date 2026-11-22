الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في فرنسا.. تراجع احتجاجات الغلاء والشرطة تستخدم الغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581969-639309394787870796.jpg
الشرطة السويدية تعتزم افتتاح مركز أمني في العراق لملاحقة زعماء العصابات
دوليات
2026-11-22 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
144 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت رئيسة
الشرطة الوطنية
السويدية
،
بيترا
لوند، عزم بلادها افتتاح مركز للشرطة في
العراق
لتعزيز التنسيق الأمني وملاحقة المطلوبين المرتبطين بشبكات الجريمة المنظمة والعصابات المافيوية التي تدير أنشطتها داخل السويد من الخارج.
ولم يُحسم بعد الموقع النهائي للمركز بين
بغداد
وإقليم
كردستان
، فيما يُتوقع أن يمتد نطاق عمله إلى
الأردن
ولبنان وسوريا، بهدف التعاون مع حكومات هذه الدول في توقيف المتورطين وتسليمهم إلى السلطات
السويدية
.
وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية سويدية أوسع لتعقب المطلوبين دولياً، بالتزامن مع خطط لافتتاح مراكز شرطة مماثلة في
شمال أفريقيا
وأربع دول أخرى، بعد تسليم أحد المشتبه بهم من دولة أفريقية إلى السويد الأسبوع الماضي.
تأتي هذه التحركات في ظل تجدد نشاط العصابات الإجرامية في السويد، بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت التغيير الحكومي، إذ شهدت البلاد خلال السنوات الماضية تصاعداً في جرائم القتل وإطلاق النار والتفجيرات وتهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن استهداف عائلات خصوم زعماء العصابات.
وفرضت الحكومة السويدية إجراءات مشددة، ومنحت الشرطة صلاحيات واسعة لملاحقة أفراد العصابات وتوقيفهم، مع تشديد القوانين والعقوبات، وسط تزايد انخراط الشباب في تلك الشبكات وما تشكله من تهديد للأمن الداخلي.
وتشير المعطيات إلى أن عدداً من قادة هذه الشبكات يحملون الجنسية العراقية، من العرب والكورد، ومن أبرزهم راوا مجيد، زعيم عصابة «فوكستروت»، الذي يُقال إنه يقيم في
إيران
، وسط امتناع
طهران
عن التعاون مع ستوكهولم بشأن تسليمه.
وبحسب الإحصاءات الرسمية السويدية، قُتل 366 شخصاً منذ عام 2018 جراء عنف العصابات، وسُجلت 2532 حادثة إطلاق نار، فضلاً عن 382 هجوماً باستخدام المتفجرات منذ عام 2023.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
توجيه أمني بملاحقة ممارسي أعمال السحر والشعوذة في بغداد
03:57 | 2026-09-20
المرور تفتتح أكبر مركز للمراقبة الفيديوية
01:43 | 2026-11-08
النزاهة تضبط مدير مركز شرطة أحداث الرصافة متلبساً بالرشوة
09:12 | 2026-11-05
عبر فتحة التهوية.. هروب موقوف بتهمة المخدرات من مركز أمني في ديالى
05:36 | 2026-10-24
الشرطة السويدية تعتزم افتتاح مركز أمني في العراق
لملاحقة زعماء العصابات
الشرطة الوطنية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
شمال أفريقيا
سومرية نيوز
السومرية
السويدية
المخدرات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
محليات
28.78%
02:00 | 2026-11-22
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
02:00 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
أمن
26.98%
05:48 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
05:48 | 2026-11-22
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
تكنولوجيا
22.19%
12:45 | 2026-11-20
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
12:45 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
أمن
22.04%
10:05 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
10:05 | 2026-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
طهران تؤكد: نواصل تصدير النفط بالكميات السابقة رغم الحصار الأميركي
07:56 | 2026-11-22
الأمن السوري يضبط شحنة أسلحة معدّة للتهريب إلى لبنان
07:45 | 2026-11-22
مسؤول عسكري إيراني يلمح إلى إمكانية تغيير الحكم الشرعي بشأن القنبلة النووية
06:12 | 2026-11-22
إندونيسيا.. 39 مفقودا إثر حريق هائل في مصنع للحلويات
01:34 | 2026-11-22
احداها على مكة.. السعودية والبحرين تعلنان التصدي لهجمات ليلية
00:48 | 2026-11-22
بيع خاتم ألماس لناجية من "تيتانيك" في مزاد بـ150 ألف جنيه إسترليني
00:45 | 2026-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.