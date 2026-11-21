الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في فرنسا.. تراجع احتجاجات الغلاء والشرطة تستخدم الغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581948-639308899348007624.jpg
بريطاني يسبح في مضيق هرمز لتسليط الضوء على تداعيات الحرب
دوليات
2026-11-21 | 15:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
296 شوهد
دعا سباح مسافات طويلة بريطاني قام بالسباحة في
مضيق هرمز
لتسليط الضوء على "التداعيات البيئية المدمّرة للحرب"، إلى إعادة فتح الممرّ المائي وإزالة التلوّث منه.
وكتب لويس بيو في منشور على موقعه الإلكتروني "تتعرّض ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية لهجمات، يوما بعد آخر. وستبقى التداعيات البيئية لهذه الحرب لسنوات طويلة".
وقام بيو الحائز لقب "راعي المحيطات" في
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
، بالسباحة في أجزاء من
مضيق هرمز
قريبة من ساحل
عمان
، خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي لنشر رسالته.
والاثنين، بعد نصف ساعة من انطلاق مهمته، تعرّضت ناقلة نفط لهجوم على مسافة بضعة كيلومترات منه. وتعرّضت سفن أخرى لاحقا لهجمات خلال مساره واشتعلت النيران فيها.
وقطع بيو مسافة إجمالية بلغت 15 كيلومترا انطلاقا من شبه جزيرة مسندم في عمان.
وبدأت
إيران
بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف السفن التي تعبره من دون إذن منها إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية إسرائيلية على
طهران
في أواخر فبراير.
وقال بيو" "مضيق هرمز ليس مجرّد ممرّ حيوي للشحن بل هو من بين أجمل المواقع الطبيعية التي زرتها"، مؤكدا أنه يزخر "بالدلافين والسلاحف وبقر البحر. وهو من أعظم العجائب الطبيعية في العالم"، وختم قائلا: "رسالتي بسيطة وهي أوقفوا القتال وافتحوا المضيق ونظفوا التلوث".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
العراق وألمانيا يبحثان تداعيات أزمة مضيق هرمز
09:40 | 2026-09-24
البحرية البريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز
12:36 | 2026-11-20
هيئة بريطانية تكشف عن حادث أمني في مضيق هرمز
14:33 | 2026-09-17
وزير الخارجية للقائم بالأعمال الأمريكي: العراق تأثر بتداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق هرمز
08:12 | 2026-09-03
مضيق هرمز
سفن
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
الأمم المتحدة للبيئة
الأمم المتحدة
إسرائيل
طهران
إيران
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
محليات
28.78%
02:00 | 2026-11-22
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
02:00 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
أمن
26.98%
05:48 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
05:48 | 2026-11-22
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
تكنولوجيا
22.19%
12:45 | 2026-11-20
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
12:45 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
أمن
22.04%
10:05 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
10:05 | 2026-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
طهران تؤكد: نواصل تصدير النفط بالكميات السابقة رغم الحصار الأميركي
07:56 | 2026-11-22
الأمن السوري يضبط شحنة أسلحة معدّة للتهريب إلى لبنان
07:45 | 2026-11-22
مسؤول عسكري إيراني يلمح إلى إمكانية تغيير الحكم الشرعي بشأن القنبلة النووية
06:12 | 2026-11-22
الشرطة السويدية تعتزم افتتاح مركز أمني في العراق لملاحقة زعماء العصابات
05:16 | 2026-11-22
إندونيسيا.. 39 مفقودا إثر حريق هائل في مصنع للحلويات
01:34 | 2026-11-22
احداها على مكة.. السعودية والبحرين تعلنان التصدي لهجمات ليلية
00:48 | 2026-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.