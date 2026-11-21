وكتب لويس بيو في منشور على موقعه الإلكتروني "تتعرّض ناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية لهجمات، يوما بعد آخر. وستبقى التداعيات البيئية لهذه الحرب لسنوات طويلة".وقام بيو الحائز لقب "راعي المحيطات" في ، بالسباحة في أجزاء من قريبة من ساحل ، خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي لنشر رسالته.والاثنين، بعد نصف ساعة من انطلاق مهمته، تعرّضت ناقلة نفط لهجوم على مسافة بضعة كيلومترات منه. وتعرّضت سفن أخرى لاحقا لهجمات خلال مساره واشتعلت النيران فيها.وقطع بيو مسافة إجمالية بلغت 15 كيلومترا انطلاقا من شبه جزيرة مسندم في عمان.وبدأت بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف السفن التي تعبره من دون إذن منها إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بضربات أمريكية إسرائيلية على في أواخر فبراير.وقال بيو" "مضيق هرمز ليس مجرّد ممرّ حيوي للشحن بل هو من بين أجمل المواقع الطبيعية التي زرتها"، مؤكدا أنه يزخر "بالدلافين والسلاحف وبقر البحر. وهو من أعظم العجائب الطبيعية في العالم"، وختم قائلا: "رسالتي بسيطة وهي أوقفوا القتال وافتحوا المضيق ونظفوا التلوث".