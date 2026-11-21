وأضاف في مقابلة مع الإعلامية على قناة " نيوز"، اليوم السبت: "لقد سمعنا بالأمر للتو، وسأقول إنه ليس جيدا، ولا يعجبني ذلك".وأشار ترامب إلى احتمال أن يكشف الاختراق معلومات لم تكن معروفة سابقا، بما فيها تفاصيل تتعلق بالتحقيقات بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والتي وصفها بأنها "خدعة"، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" في 21 ، كما تحدث عن احتمال ظهور معلومات بشأن ما وصفه بتزوير الانتخابات، دون تقديم أدلة تربط تلك الملفات بالاختراق.وأفادت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن قراصنة تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات الجنائية، في ثاني هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة المكتب خلال أشهر.وأوضحت المصادر أن فتح تحقيقا لتحديد كيفية وصول إلى النظام، فيما لا تزال طبيعة المعلومات التي ربما تعرضت للسرقة أو التسريب غير معروفة.وتعد قاعدة البيانات أداة أساسية لتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، وتستخدم لتعقب المطلوبين ومراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين والتحقق من نتائج فحوص خلفية مشتري الأسلحة.