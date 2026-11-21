شهدت مدينة في ، مساء السبت، غارات جوية عدة.

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وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، "سلسلة غارات جوية على مدينة "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد منذ سيطرة الحوثيين على في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.