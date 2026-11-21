وقال بزشكيان، خلال لسوق رأس المال في ، إن هذه المواجهة أصعب من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير، واصفاً إياها بأنها غير متكافئة وغير عادلة.وأضاف أن خصوم كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.