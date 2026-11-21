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بزشكيان: الحرب الاقتصادية على إيران أشد وطأة من المواجهة العسكرية
دوليات
2026-11-21 | 07:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
وصف الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، السبت، الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده بأنها أشد وطأة من الحرب العسكرية، معتبراً أن
إيران
تخوض «حرباً اقتصادية صامتة» في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة.
وقال بزشكيان، خلال
المؤتمر السنوي
لسوق رأس المال في
طهران
، إن هذه المواجهة أصعب من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير، واصفاً إياها بأنها غير متكافئة وغير عادلة.
وأضاف أن خصوم
إيران
كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
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