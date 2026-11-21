وتلقت الجهات المعنية بلاغا بوقوع الحادث داخل زايد للتنمية الشبابية، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.وانتقلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى تقديم الرعاية الأولية للأطفال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وجرى نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الرعاية الصحية.من جهتها، قال إن الوزير جوهر نبيل، يتابع حالات الأطفال المصابين، البالغ عددهم 9، في حادث سقوط لعبة "الساقية" داخل حديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.ووجه الوزير بالغلق الفوري لمكان الحادث، وأكد أن سلامة المواطنين على رأس أولويات الوزارة، وفق بيان الوزارة.وأضاف أن الوزير وجه بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم، كما كلف مدير بالإسماعيلية بالتواجد بجوار الأطفال وأسرهم، وتوفير جميع احتياجاتهم حتى خروجهم من المستشفى.