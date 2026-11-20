وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، ، إن "القوات التابعة للجماعة استهدفت محطة الشقيق الكهربائية وميناء جازان في ".وتشهد المنطقة توترات متصاعدة على خلفية التطورات الأمنية والعسكرية.