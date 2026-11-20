ولم يتبق أمام سوى ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار تمويل الوكالات الاتحادية بعد 11 كانون الأول، موعد انتهاء التمويل الحالي، في وقت تتطلب فيه المصادقة على حزمة الإنفاق تأييد 60 عضواً في .وتتركز الخلافات على مشروع تمويل مؤقت حتى مطلع العام المقبل، إذ يرفض بعض الديمقراطيين تمويل الحرب على من دون فرض قيود على صلاحيات العسكرية، بينما يخشى آخرون أن يؤدي الإصرار على هذه المطالب إلى إغلاق الحكومة وتعطيل مؤسساتها.وفي المقابل، يواجه الجمهوريون انقسامات بشأن طلب زيادة الإنفاق الدفاعي، وسط تحذيرات من أن تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى إغلاق حكومي جديد قبل نهاية العام.