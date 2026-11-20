وتواجه الأمريكية، منذ يوم الاثنين على الأقل، تعطلًا واسع النطاق في أنظمتها، مما أدى إلى توقف خدمات مالية حيوية للمزارعين، وذلك في إطار حادثة تتعلق بالأمن السيبراني لم تُكشف للعلن.وتسبب إغلاق الأنظمة في حرمان الموظفين من الوصول إلى أنظمة حيوية تُستخدم لتتبع القروض الزراعية والمساعدات المالية، في حين حذر مسؤولون من أن هذه الاضطرابات قد تستمر طوال الأسبوع.ولا يزال مصدر الاختراق السيبراني مجهولاً، ولم تكشف السلطات بعد عما إذا كان قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات حكومية حساسة أو سرقتها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وكشف روتلر القائم بأعمال مساعد رئيس تكنولوجيا المعلومات في "مركز أعمال الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد" التابع للوزارة أن "مركز عمليات الأمن السيبراني والخصوصية في الوزارة قد كشف عن حادث أمني".وأجبر الاختراق المسؤولين على إعادة تعيين جميع كلمات مرور قواعد البيانات في كافة البيئات، وهو ما يتطلب منا إعادة ضبط جميع التطبيقات، مما يؤدي إلى انقطاع في الخدمة، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة إلكترونية من روتلر لموقع "Nextgov".ويعتبر الاختراق الذي تعرضت له الوزارة الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي طالت أنظمة حكومية وتكنولوجية أمريكية حيوية خلال الأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع إعلان شون كيرنكروس مدير الأمن السيبراني الوطني في ، الخميس، تنحيه عن منصبه.ويأتي رحيل كيرنكروس في ظل تزايد المخاوف بشأن أمن البنية التحتية الحيوية في ، وذلك عقب سلسلة من الاضطرابات التي طالت شبكات الطيران، والخدمات المصرفية، ومنصات شركة " "، وحتى (NSA).