وذكر الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تبادلا خططا لعمليات عسكرية محتملة ضد الجمهورية الإسلامية.ونقلت "القناة 13" العبرية عن عن ضابط رفيع المستوى قوله إن هناك "خططا مشتركة ومعتمدة" بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وأن التنفيذ ينتظر قرار الرئيس الأمريكي واختيار التوقيت المناسب.وبموازاة ذلك، التقى قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر، الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن زامير وكوبر أجريا تقييما مشتركا للوضع بمشاركة قادة العمليات والتخطيط والاستخبارات والقوات الجوية، إلى جانب مسؤولين من الجانبين.وبحسب بيان الجيش، تناول الاجتماع التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وتعميق التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتعزيز التنسيق والجاهزية للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.وأفادت "رويترز" في الصدد بأن غوفمان زار الأسبوع الماضي، سعيا لإقناع بالانضمام إلى هجوم على .ووفقا للتقرير، التقى رئيس الموساد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف ومسؤولين كبارا، وعرض عليهم أحدث المعلومات الاستخباراتية، قبل أن يتوجه إلى برفقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.* داخلوفي ظل إصرار نتنياهو على خيار العمل العسكري ضد إيران، تتكشف حالة من الانقسام داخل إسرائيل، إذ يتحفظ الجيش على الاندفاع نحو أي هجوم خلال فترة حكومة تصريف الأعمال الحالية، مفضلا التروي وربط أي تحرك مستقبلي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.وكشفت تقارير إعلامية عبرية أن الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، لا يرى ضرورة ملحة لشن هجوم عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الجيش يرون ضرورة تحقيق الاستقرار لتحديد السياسة تجاه .وأفادت "القناة 13" بأن الخلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية بشأن احتمال شن هجوم على إيران لا تزال تشغل كبار المسؤولين الإسرائيليين.وفي الصدد ذاته، كشفت صحيفة " " أن الجيش الإسرائيلي يفضل أن يكون أي تحرك مستقبلي ضمن عملية مشتركة وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بعيدا عن حسابات حكومات تصريف الأعمال.ويأتي هذا التقدير في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن طبيعة التحركات والإشارات المتضاربة لترامب، بين التلويح بالخيار العسكري وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسار التفاوضي، وسط تباين في الحسابات بين القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب.* ضغط إسرائيليهذا، ذكرت صحيفة " تايمز" أن نتنياهو يضغط على لشن حملة عسكرية مشتركة لمدة تتراوح بين أربعة وسبعة أيام.ووفق المصدر ذاته، لدى طهران لديها رسالة مختلفة تماما إذا اندلعت حرب أخرى، فإن إيران تعتزم تحديد مدتها وموعد انتهائها.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولا كبيرا سابقا في الموساد حذر من أن الرد الإيراني على البنية التحتية للطاقة في قد يحول عملية محدودة إلى حرب إقليمية طويلة الأمد.ويُبرز هذا التباين أحد أكبر أوجه عدم اليقين المحيطة باحتمالية تجدد الهجوم على إيران، في ظل استمرار الرئيس الأمريكي ترامب في دراسة الخيارات العسكرية وسط ضغوط إسرائيلية للتحرك، فحتى لو اتفقت واشنطن تل أبيب على عملية محدودة، لا يمكن لأي منهما أن يعرف مسبقا كيف سترد إيران أو ما إذا كان بالإمكان احتواء القتال.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث لا يزال مصدرا رئيسيا للخلاف بين طهران وواشنطن.وبرزت السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية، كقضية رئيسية عقب الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية التي انطلقت أواخر فبراير، ولا تزال الخلافات حول الملاحة عبر المضيق تُعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران.