وأوضح كوشنر، خلال مؤتمر صحفي في عقده على هامش اجتماع "تحالف الراغبين"، أن أوفده والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الاجتماع، وانضم هاتفيا إلى المشاركين ، حيث أطلعهم على مشاوراته مع الرئيسين الروسي والصيني في مدينة شينجين الصينية.

وقال كوشنر إن ترامب أبلغ الرئيسين وشي جين بأنه يرغب في تحقيق السلام ومستعد للعمل معهما بشكل نشط للغاية من أجل بلوغ هذه الغاية.



وأضاف: "هدفنا هو حقا إنهاء هذه الحرب والمساعدة على إرساء سلام دائم. نحن ملتزمون تماما بهذا الهدف، وسيفعل الرئيس ترامب كل ما يلزم لتحقيقه".



وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ترامب شارك عبر الهاتف من على متن الطائرة الرئاسية في اجتماع لـ "تحالف الراغبين" في برلين ضم أكثر من 30 ممثلا عن دول ، وأبلغ المشاركين بأن لقاءه مع سار على ما يرام.



وأشارت صحيفة " " الألمانية إلى أن ترامب تحدث للمشاركين في اجتماع "تحالف الراغبين" بإيجابية عن المناقشات التي جرت خلال لقائه مع زعيمي والصين.