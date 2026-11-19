وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم بعد الظهر، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للميناء وعلى سفن بحرية مستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة للضربة، أصيبت سفينة شحن خلال إبحارها في البحر، وكانت تنقل شحنات ذات أغراض عسكرية إلى ميناء أوديسا".كما أكدت الوزارة في وقت سابق، توجيه ضربات ليلية للمواقع العسكرية والبنى التحتية للطاقة والنقل في 148 منطقة في أوكرانيا، وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية كبيرة.