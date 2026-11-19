وقالت السعودي في بيان، انها "اطلقت انذارا في اثر تعرض المدينة اﻟﻰ هجوم من قبل جماعة (الحوثيين)".واضافت ان "الهجوم ادى الى تضرر أحد أبراج المركز المالي".