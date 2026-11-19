وقال ترمب إن الرؤساء الثلاثة "يصنعون التاريخ" في هذا الاجتماع، مؤكداً أنهم سيناقشون القضايا اللازمة لخفض مخاطر الأسلحة النووية، مشيراً إلى صعوبة الاستغناء عن هذه الأسلحة والعيش من دونها، ومشدداً على أن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.من جانبه، دعا الولايات المتحدة وروسيا إلى العمل المشترك مع بلاده لمواجهة التحديات العالمية، مؤكداً أن الدول الكبرى تتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الاستقرار الدولي، وأن عليها التعلم من التاريخ.بدوره، أكد الرئيس الروسي أن التعاون بين وبكين وواشنطن يمكن أن يسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، مشدداً على أهمية تحقيق الأمن في مجالي الطاقة والغذاء، والتعاون في مواجهة الإرهاب العابر للحدود.وتُعقد القمة على هامش اجتماعات التعاون الاقتصادي لدول «أبيك»، في ظل تصاعد التحديات الدولية، بما فيها الحرب في أوكرانيا، والتوترات المرتبطة بإيران، والخلافات بشأن التسلح النووي، والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.وتأتي المباحثات أيضاً في أعقاب انتهاء معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية بين وموسكو في شباط الماضي، وسط مساعٍ أميركية لبحث إطار جديد للحد من التسلح يشمل .وانتقل الرؤساء الثلاثة، عقب التصريحات الافتتاحية، إلى اجتماع مغلق لمناقشة الملفات الأمنية والاستراتيجية المطروحة، وسط ترقب لنتائج المحادثات وإمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا الدولية.