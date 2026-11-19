وقال ، خلال استقباله وبوتين، إن الدول الكبرى تتحمل مسؤولية مشتركة، مؤكداً ضرورة التعلم من التاريخ والعمل معاً لمواجهة التحديات.من جانبه، وصف ترامب اللقاء بأنه قمة نادرة، مشيراً إلى أن الدول الثلاث تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على حوار مثمر ومنفتح، بما يؤثر على شعوبها والعالم، مؤكداً العمل على معالجة المسائل الخلافية التي تهم .بدوره، أعرب الرئيس الروسي عن قناعته بإمكانية أن تقدم وبكين وواشنطن ما يلبي متطلبات الأمن العالمي.