– دولي

تعرض برج يضم مقر السعودي في لأضرار، اليوم الخميس، بحسب ما ذكر شهود لوكالة فرانس برس، بعد ساعات من إعلان دعما للحكومة في التعامل مع صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض والإبلاغ عن سقوط شظايا.

وأفاد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس عن "أضرار في واجهة المبنى الزجاجية وفي عدد من المكاتب في عدة طوابق".

وأكد مصدران آخران وقوع الأضرار في البرج الذي يضم 80 طابقا وهو أطول مبنى في المركز المالي في ، حيث تضرر برج آخر تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة في مطلع تشرين الثاني بضربة شنها الحوثيون اليمنيون المدعومون من .