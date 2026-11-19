وقالت المصدر إن قادة طلبوا من عدم مهاجمة أيران خشية أن تنفذ تهديداتها بمهاجمة دول ردا على أي ضربة، بحسبما نقلته وكالة رويترز.وتحدث المصدر، كما تحدثت المصادر الأخرى التي استندت إليها الوكالة، بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم تفويضه بالحديث علنا.ولم يحدد التقرير أسماء القادة الخليجيين الذين أجروا هذه الاتصالات، ولا تواريخها.يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر مطلعة لرويترز إن رئيس جهاز الإسرائيلي، رومان غوفمان، دعا خلال زيارته إلى الأسبوع الماضي إلى شن ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على . والتقى غوفمان مسؤولين في ، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية ، وعرض عليهم معلومات استخباراتية إسرائيلية عن إيران.وكان ترامب قد أعلن في التاسع من أنه سيمتنع عن توجيه ضربات إلى إيران، بعد لقائه رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في محادثات غير مباشرة بين وطهران تهدف إلى تجنب العودة إلى حرب شاملة.وقال مسؤول في إن ترامب يرى أن حملة الضغط الاقتصادي على إيران "مدمرة" إلى حد لا يستدعي "عمليات قتالية كبرى"، لكنه شدد على أن جميع الخيارات مطروحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.