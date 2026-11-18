أعلن الجيش الإيراني، الأربعاء، عن اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط شرقي .

وقال الجيش، "حرائق في 3 ناقلات نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام بحرية شرقي منذ صباح اليوم".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.