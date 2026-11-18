استبعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين وجود هجوم سيبراني وراء سلسلة الأعطال التقنية التي شهدتها مؤخرا، مؤكدا عدم وجود أدلة تربط بين هذه الحوادث.

وقال مولين، خلال جلسة استماع أمام في الأمريكي، الأربعاء، إن السلطات لم تجد ما يشير إلى ارتباط الأعطال بعضها ببعض.

وأشارإلى أن وزارته تواصلت مع شركات القطاع الخاص للتحقق من أسبابها.



وشهدت خلال الأيام الأخيرة سلسلة اضطرابات تقنية بدأت بأعطال واسعة في خدمات شركة " " يوم 12 ، قالت الشركة إنها ناجمة عن خلل تقني.