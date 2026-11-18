نفى ، اليوم الأربعاء، إصابة أمريكيين بهجمات إيرانية مؤخراً.

وقالت ، "لم يصب أي موظف أمريكي في أي محاولة إيرانية لشن هجمات هذا الأسبوع".

وأضافت "الحسابات المتحالفة مع الإيراني تنشر بانتظام روايات كاذبة"، مشيرة الى أن "المزاعم بإصابة أمريكيين مؤخرا بهجمات إيرانية واحتياجهم لإجلاء طبي غير صحيحة".