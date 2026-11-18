وقال ستوب خلال فعالية نظمتها وكالة "بلومبيرغ" في : "علينا أن نستعد لشتاء صعب في أوكرانيا"، مضيفا أنه لا يعتقد أن تسوية الصراع ستكون ممكنة قبل نهاية العام.ويرى الرئيس الفنلندي أن الاستعداد للشتاء يجب أن يشمل جاهزية منشآت الطاقة وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب توفير التمويل اللازم، وفي الوقت نفسه، اعتبر أن التوصل إلى السلام لن يكون ممكنا "إذا لم نتحدث عن السلام".ودعا ستوب قادة إلى التفاوض مع ، معتبرا أن ترك الحوار مع للآخرين تصرف غير مسؤول، محذرا من استبعاد أوروبا عن أي محادثات قد تحدد مستقبلها.وتشهد كييف انقطاعات مطولة للكهرباء والمياه واضطرابات في خدمات النقل، وسط تراجع درجات الحرارة واقتراب فصل .وفي مطلع سبتمبر، دعت النائبة في البرلمان الأوكراني سولوميا بوبروفسكا المواطنين إلى الاستعداد لشتاء صعب، ومغادرة ، وشراء الحطب.كما نصح مستشار الأوكراني سيرغي بيكريستنوف المواطنين بشراء مولدات كهربائية وبطاريات، وإنشاء مخزونات من البنزين.