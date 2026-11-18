وذكر موقع "بلومبرغ" في تقرير تابعته ، أنه من المتوقع أن تطلب لجان في مجلسي النواب والشيوخ وثائق رسمية وشهادات بشأن شروط الاتفاق، بالتزامن مع تولي الديمقراطيين الأغلبية في المجلسين خلال كانون الثاني المقبل.وبحسب تفاصيل الصفقة، يمنح الاتفاق الشركة حقوق استغلال 17 حقلاً نفطياً في فنزويلا لمدة ، تشمل مناطق حيوية مثل بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو، باحتياطيات مؤكدة تقدرها بنحو 65 مليار برميل، مقابل تخطيط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في البنية التحتية وزيادة الإنتاج.وتحصل بموجب الاتفاق على حصة تبلغ 35% في الشركة، وحق شراء 20% من إنتاج الحقول بسعر التكلفة، وهو ما تراه الإدارة الأميركية وسيلة لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وتخفيف الضغط على أسعار البنزين محلياً.في المقابل، يطالب المشرعون الديمقراطيون بمعرفة أسباب اختيار هذه الشركة تحديداً، وما قدمته واشنطن مقابل حصتها، فضلاً عن آليات الرقابة على عائدات الإنتاج، منتقدين تكتم الإدارة وعدم نشر النص الكامل للاتفاق. كما يبحث النواب في المسوغات القانونية التي تتيح لوزارة الدفاع الأميركية، عبر مكتب رأس المال الاستراتيجي، تملك حصة في شركة نفطية.وتمتد الرقابة المرتقبة لتشمل حساباً مالياً تديره وتُحوَّل منه الأموال إلى فنزويلا، حيث أشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، نُشر في 12 تشرين الثاني الجاري، إلى تحويل 12.1 مليار دولار إلى كاراكاس من هذا الحساب بين كانون الثاني وأيلول الماضيين.من جهته، دافع عن الصفقة، معتبراً أنها تحقق منفعة متبادلة للولايات المتحدة وفنزويلا وتعزز أمن الطاقة، فيما أكدت الشركة أن الحكومة الأميركية حصلت على حصتها دون أي كلفة على دافعي أو تمويل حكومي، مشيرة إلى أن الرقابة مضمونة عبر يشترط أن تكون غالبية أعضائه من المواطنين الأميركيين.وفي لتداعيات هذا التحرك، نقل موقع "أويل برايس" عن شركة الأبحاث "ريستاد إنرجي" تقديراتها بأن تدقيق قد يؤخر مشاريع نفطية واعدة إلى ما بعد عام 2040، كانت كفيلة بإضافة نحو 500 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج الفنزويلي، رغم التوقعات باستمرار تعافي الإنتاج على المدى القريب.