وأضافت ‌الشرطة أن الضابط يخضع للتحقيق بشأن ادعاءات تتعلق بالأمن القومي والتجسس.وتشاور المحققون البريطانيون مع البريطاني والسلطات الأمريكية قبل اتخاذ قرار نقل التحقيق.مفوض الشرطة لورانس تايلور رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، "هذه ادعاءات بالغة الخطورة، ويجب أن يبعث ردنا الجماعي برسالة قوية مفادها أننا سنتحرك بسرعة وبحزم عندما نشتبه في وقوع هذا النوع من أنشطة التجسس".وذكر الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أن الضابط رهن الاحتجاز حاليا في أعقاب تحقيق في شبهة تجسس شارك فيه مكتبه الميداني في فيلادلفيا، ومكتب الملحق القانوني في لندن، وشرطة مكافحة الإرهاب ‌البريطانية، ⁠وجهاز الأمن الداخلي البريطاني، ووحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، والجيش الأمريكي.وصرح مدير (إف.بي.آي) كاش باتيل بأن الاعتقال يُظهر "عدم التسامح مطلقا" مع أي شخص يخون القسم أو يُعرض الأمريكي للخطر.وسحبت قبل يوم من اعتقال العسكري ⁠الأمريكي مجموعة طائرات ال تزويد بالوقود جوا من قاعدة ميلدنهول لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد ما وصفته صحيفة "وول " بأنه تهديد إيراني، ونفت أي صلة لها بالواقعة.وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد ألقت القبض عليه في العاشر من الجاري قرب مدينة غلوستر في غرب إنجلترا.وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الدولة الأجنبية المرتبطة بهذه الاتهامات هي ، ونفى الكرملين أي صلة له ⁠بالقضية.وأكد المتحدث باسم الكرملين أن اعتقال السلطات البريطانية عسكريا أمريكيا على أراضيها لا علاقة له بروسيا.وأفاد بيسكوف بأن "هذا الاعتقال لا يخصنا بأي شكل، ولا نعرف بما يرتبط، وليس لنا أي علاقة به".ويأتي التحقيق في أعقاب سلسلة حوادث أمنية استهدفت منشآت عسكرية ⁠أمريكية في .ففي سبتمبر، سحبت الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد حادثة ربطتها الشرطة ورئيس الوزراء آندي بورنهام بإيران.ووُجهت تهمتان لرجلين في بريطانيا ⁠في هذه القضية، بينما وجه مدعون أمريكيون تهما منفصلة لثلاثة رجال بتهمة التخطيط لهجمات مزعومة شملت فيرفورد.