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بريطانيا تسلم واشنطن ضابطا بالجيش الأمريكي متهما بالتجسس
دوليات
2026-11-18 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
94 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، أن السلطات سلمت
الجيش الأمريكي
ضابطا أمريكيا أُلقي القبض عليه الأسبوع الماضي للاشتباه في ارتكابه جرائم تمس
الأمن القومي
.
وأضافت الشرطة أن الضابط يخضع للتحقيق بشأن ادعاءات تتعلق بالأمن القومي والتجسس.
وتشاور المحققون البريطانيون مع
المدعي العام
البريطاني والسلطات الأمريكية قبل اتخاذ قرار نقل التحقيق.
وقال مساعد
مفوض الشرطة لورانس تايلور رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، "هذه ادعاءات بالغة الخطورة، ويجب أن يبعث ردنا الجماعي برسالة قوية مفادها أننا سنتحرك بسرعة وبحزم عندما نشتبه في وقوع هذا النوع من أنشطة التجسس".
وذكر
مكتب التحقيقات
الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أن الضابط رهن الاحتجاز حاليا في أعقاب تحقيق في شبهة تجسس شارك فيه مكتبه الميداني في فيلادلفيا، ومكتب الملحق القانوني في لندن، وشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، وجهاز الأمن الداخلي البريطاني، ووحدة مكافحة التجسس التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، والجيش الأمريكي.
وصرح مدير (إف.بي.آي) كاش باتيل بأن الاعتقال يُظهر "عدم التسامح مطلقا" مع أي شخص يخون القسم أو يُعرض
الأمن القومي
الأمريكي للخطر.
وسحبت
الولايات المتحدة
قبل يوم من اعتقال العسكري الأمريكي مجموعة طائرات ال تزويد بالوقود جوا من قاعدة ميلدنهول لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد ما وصفته صحيفة "وول
ستريت جورنال
" بأنه تهديد إيراني، ونفت
طهران
أي صلة لها بالواقعة.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد ألقت القبض عليه في العاشر من
نوفمبر
الجاري قرب مدينة غلوستر في غرب إنجلترا.
وذكرت الشرطة في وقت سابق أن الدولة الأجنبية المرتبطة بهذه الاتهامات هي
روسيا
، ونفى الكرملين أي صلة له بالقضية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف
أن اعتقال السلطات البريطانية عسكريا أمريكيا على أراضيها لا علاقة له بروسيا.
وأفاد بيسكوف بأن "هذا الاعتقال لا يخصنا بأي شكل، ولا نعرف بما يرتبط، وليس لنا أي علاقة به".
ويأتي التحقيق في أعقاب سلسلة حوادث أمنية استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في
بريطانيا
.
ففي سبتمبر، سحبت الولايات المتحدة قاذفات من قاعدة فيرفورد لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد حادثة ربطتها الشرطة ورئيس الوزراء آندي بورنهام بإيران.
ووُجهت تهمتان لرجلين في بريطانيا في هذه القضية، بينما وجه مدعون أمريكيون تهما منفصلة لثلاثة رجال بتهمة التخطيط لهجمات مزعومة شملت فيرفورد.
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دميتري بيسكوف
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