أعلن الجيش ، الأربعاء، عن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة.

وقال الجيش ، "دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات بمسيرات معادية". ودعا الجيش الكويتي الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".