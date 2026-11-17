وقال المسؤول، "طائراتنا استهدفت اليوم بذخائر دقيقة موقع إطلاق صواريخ للحرس الثوري بجزيرة قشم".

وأضاف "الضربة على قشم جاءت دفاعا عن النفس وردا على عدوان ضد جنودنا وأصولنا".وتصاعدت أعمدة دخان منفصلة شمال قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي ، وسط تقارير تربطها بغارات جوية شنتها القوات الأمريكية على الجزيرة، فيما أعلنت إيران، أن الهجوم الأمريكي على مواقع بجزيرة قشم لم يلحق ضررا.