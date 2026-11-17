أعلن البحري ، الثلاثاء، عن إجلاء 24 شخصاً من ناقلة تعرضت لحريق قرب ساحل عماني​.

وقال المركز، "إجلاء 24 فردا من ناقلة ترفع علم بعد حريق بها على بعد ميلين من ساحل مسندم".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.