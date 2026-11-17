وقالت لقوة دفاع ، في بيان، إن " تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين".وشدد البيان على أن "منظومات الدفاع الجوي تصدت لهذه الاعتداءات بفضل الجاهزية القتالية العالية"، مشيرا إلى أن جميع أسلحة القوة ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.