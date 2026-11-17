وقال فانس لقناة " نيوز"، ردا على تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي للأمريكيين الاستعداد لاحتمال وقوع واسعة النطاق، إن كثيرا من أصدقائه سألوه عما إذا كان عليهم بناء ملجأ أو تخزين الطعام والمياه، وكانت إجابته: "لا".وأضاف: "نحن لا نرى أن هناك أزمة تلوح في الأفق، لكن يجب أن تكونوا مستعدين لكل شيء"، موضحا أن تسعى إلى منع أسوأ السيناريوهات المحتملة، مع ضمان الاستعداد للتعامل معها في حال وقوعها، قائلا: "ما نريد القيام به هو التأكد من أننا نمنع أسوأ النتائج، وفي الوقت نفسه نكون مستعدين لمواجهتها إذا حدثت".وأشار فانس إلى أن جانبا كبيرا مما يجري تداوله إعلاميا يتعلق بإجراءات حكومية اعتيادية تستهدف ضمان جاهزية المؤسسات العسكرية، موضحا أن الإدارة تريد التأكد من استعداد في حال حدوث أي أزمة.وشدد على أن لا تتوقع وقوع أزمة وشيكة، في محاولة لاحتواء المخاوف المتزايدة بشأن تقارير الاستعدادات الحكومية والعسكرية.وتأتي تصريحات فانس وسط تداول واسع لتكهنات بشأن ما يعرف إعلاميا بـ"موعد انقطاع الكهرباء"، المقرر اليوم الثلاثاء، والذي ارتبط في منشورات متداولة باحتمال حدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي، رغم أن الأمر يعود إلى اختبار روتيني لنظام التنبيه التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، يستمر دقيقة واحدة عبر التلفزيون والإذاعة، ولا يرسل أي تنبيهات إلى الهواتف المحمولة.كما أثار تحرك وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث لتعزيز قدرة القواعد العسكرية الأمريكية على العمل بصورة مستقلة خلال حالات انقطاع الكهرباء تكهنات بشأن احتمال وجود مخاطر وشيكة، غير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطط تعزيز الجاهزية والاستقلال التشغيلي للقواعد العسكرية.