تراجعت العقود الآجلة لمزيج نفط ، اليوم الاثنين، بنسبة 3.5%.

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وقالت وسائل إعلام دولية، "راجع العقود الآجلة لمزيج نفط بنسبة 3.5% لتصل إلى نحو 92 دولارا للبرميل عند التسوية".

وانخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط توقعات بفائض في المعروض، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط، واتخاذ خطوات لدعم نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية.