أفادت ، مساء الاثنين، بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان.

وقالت ، "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي قبل دقائق في أصفهان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.